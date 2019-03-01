WordPress güvenliğini sağlamak için en önemli yollardan biri de, dosyaların CHMOD (yazılabilirlik) izinlerinin doğru bir şekilde yapılandırılmış olmasıdır. Bu konuda İnternet üzerinde çok fazla makale var, bu yüzden uzun uzun yazmayı düşünmüyorum. Sadece genel anlamda bilgi vereceğim. Öncelikle ana dizin olan "httpdocs" klasörünün yazma izni 750 olarak kalabilir. Bunda bir problem yok.

AYRICA: WordPress'te Kullanılabilecek RAM Limitini Artıralım

WordPress'te "CHMOD Değerleri" Nasıl Olmalıdır?

Ancak WordPress klasörlerinin CHMOD değerlerini 755 yapmaya özen gösterin. PHP v.b. dosyalarının ise tümünün yazılabilirlik izninin ise 644 olduğundan emin olmalısınız. Bu şekilde web sitenizin hacklenme olasılığı azalacaktır. Unutmayın, .htaccess ve wp-config.php dosyaları çok önemlidir. Bu yüzden bu dosyaların CHMOD değerlerini düzenli olarak kontrol edin ve hatta içeriğini de kontrol ederek, her şeyin yolunda olduğundan emin olun...