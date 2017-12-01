WordPress’te Canonical URL Ekleme Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

Canonical URL, aynı içeriğe birden fazla URL’den giriş yapılması sonucunda ortaya çıkan “kopya içerik” damgası yememek için arama motorları tarafından desteklenen bir parametredir. Bu özelliği birçok SEO eklentisi barındırıyor içerisinde ancak ben ne olursa olsun, eklenti kullanmadan da bu yönde aksiyon alınabileceğine inanıyorum. Aşağıdaki kodu kendinize göre düzenleyerek, temanızın header.php dosyasındaki “head” bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır.

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