WordPress‘in en güzel yanı birçok özelliği varsayılan olarak içerisinde barındırması olsa gerek. Çünkü bazı konularda eklenti kullanmanıza ihtiyacınız bile olmamaktadır. Örneğin, WordPress’te bir yazıyı nasıl en üste sabitleyebileceğinizi biliyor musunuz? Böylelikle, dilediğiniz yazınız istediğiniz müddetçe ana sayfada en üst konumda yer alacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu işlemi nasıl bu kadar kolay yapabileceğinizi hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: WordPress’te sabit yazıların stilini değiştirmek

WordPress’te Yazı Sabitleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle WordPress paneline giriş yapın.

paneline giriş yapın. Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.

> sekmesine tıklayın. Görünürlük: Herkese Açık kısmındaki Düzenle ‘ye tıklayın.

kısmındaki ‘ye tıklayın. “Bu yazıyı ana sayfada sabitle” kutucuğunu işaretleyin.