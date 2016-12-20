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WordPress’te Bileşen Eklemeyi Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:55 - Tarih: 05 Ocak 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Bileşen Eklemeyi ÖğrenelimWordPress ile birlikte gelen birçok bileşen söz konusu. Kategoriler, Arşivler, Etiket Bulutu ve Takvim gibi bu yönde çok fazla örnek verilebilmektedir. Temanızı daha etkileşimli bir hâle getirmek istiyorsanız, bu gibi bileşenleri temanıza ekleyebilirsiniz. Bileşen eklemek de oldukça basit bir işlem olup, bu yönde bilmeyenleri düşünerek bir içerik hazırlamak istedik. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, WordPress‘te bileşen eklemeyi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: WordPress’te Resimlere Link Eklemeyi Öğrenelim

WordPress’te Bileşen Nasıl Eklenir?

  • Öncelikle yönetim paneline giriş yapın.
  • Görünüm > Bileşenler sekmesine tıklayın.

WordPresste Bileşen Eklemeyi Öğrenelim

  • Dilediğiniz bileşeni Sidebar bölümüne sürükleyebilirsiniz.

WordPresste Bileşen Eklemeyi Öğrenelim

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