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WordPress’te Avatarların Gösterimi Nasıl Kapatılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:38 - Tarih: 17 Kasım 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Avatarların Gösterimi Nasıl Kapatılır?WordPress‘te yorumlardaki avatarları biliyor olmalısınız. Ayrıca Gravatar kullanıcılarının da otomatik olarak kullandıkları avatarları gözükmektedir. Ancak dilerseniz, isteğe bağlı olarak WordPress’teki avatarları kapatmak mümkündür. Böylelikle yorumlarınızda hiçbir şekilde avatar (profil resmi) görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. Oldukça kolay bir işlemdir. Bilmeyen ziyaretçilerimiz için faydalı bir anlatım olmasını temenni ederiz.

AYRICA: WordPress Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

WordPress’te Avatarların Gösterimi Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Ayarlar > Tartışma sekmesine tıklayın.

3) Avatar Görünümü > Avatarları Gösterme kutucuğunu işaretleyin.

WordPresste Avatarların Gösterimi Nasıl Kapatılır?

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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