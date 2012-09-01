Zaman zaman bloglarımızda alıntılar paylaşırız. Ancak bu alıntı alanlarının dikkat çekici olması çok önemli. Çünkü ziyaretçilerimizin okurken daha keyif almasını sağlayabiliriz. Bu yüzden WordPress‘teki klasik alıntı görünümü yerine, bu alıntı görünümünü daha ilgi çekici kılabiliriz. WordPress’te alıntı görünümünü değiştirmek oldukça basit bir olay. Aşağıda yer alan örnek kodu kendinize göre değiştirerek, temanızın CSS bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Yapalım