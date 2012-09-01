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WordPress’te Alıntı Görünümünü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:20 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Alıntı Görünümünü Değiştirme Nasıl Yapılır?Zaman zaman bloglarımızda alıntılar paylaşırız. Ancak bu alıntı alanlarının dikkat çekici olması çok önemli. Çünkü ziyaretçilerimizin okurken daha keyif almasını sağlayabiliriz. Bu yüzden WordPress‘teki klasik alıntı görünümü yerine, bu alıntı görünümünü daha ilgi çekici kılabiliriz. WordPress’te alıntı görünümünü değiştirmek oldukça basit bir olay. Aşağıda yer alan örnek kodu kendinize göre değiştirerek, temanızın CSS bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Yapalım

blockquote {
margin:15px;
padding:25px;
border:2px solid #ddd;
background: #eee;
}

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