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WordPress’te 728×90 Reklam Alanı Oluşturalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:18 - Tarih: 26 Aralık 2017 - Yorum: 0
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WordPress'te 728x90 Reklam Alanı OluşturalımWordPress’te reklam alanları ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bir önceki içeriklerimizde 250×250 ve 468×60 banner reklam alanları ile ilgili kodları sizlerle paylaşmış idim. Şimdi ise WordPress için 728×90 banner reklam alanı oluşturmak için kullandığım kodları sizlerle paylaşıyor olacağım. Böylelikle web sitenizde farklı banner reklam alanları oluşturarak, mevcut kârınızı maksimize etmeyi düşünebilirsiniz. Elbette bu firmaların ihtiyacına göre de değişkenlik gösterebilir.

AYRICA: WordPress’te 125×125 Reklam Alanı Nasıl Oluşturulur?

WordPress’te 728×90 Reklam Alanı Oluşturalım

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Not: Kırmızı bölüme reklam bağlantısını eklemeyi unutmayınız.

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