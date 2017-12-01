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WordPress’te 468×60 Reklam Alanı Oluşturalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:11 - Tarih: 25 Aralık 2017 - Yorum: 0
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WordPress'te 468x60 Reklam Alanı OluşturalımGeçtiğimiz içeriğimizde WordPress’te 250×250 reklam alanı oluşturmak ile ilgili kodları paylaşmıştım sizlerle. Böylelikle reklam boyutlarını değiştirerek, daha fazla verim almayı düşünebilirsiniz. Şimdi ise WordPress için 468×60 reklam alanı oluşturmanız için kullandığım kodları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlgili kodları temanızdaki dilediğiniz alana (ör. header.php) ekleyebilirsiniz. Biraz CSS bilgisi ile daha farklı bir görünüm de elde edebilirsiniz. Umarım faydalı bir paylaşım olacaktır.

AYRICA: WordPress için Eklentisiz 5 Harika İpucu

WordPress’te 468×60 Reklam Alanı Oluşturalım

<div style="margin-left:50px;width:468px;height:60px;margin-bottom:-10px">
<a href="URL" target="_blank">
<img src="http://www.teknobeyin.com/wp-content/themes/astra/images/468.png" />
</a>
</div>

Not: Kırmızı alana reklam bağlantısını ekleyebilirsiniz.

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