WordPress ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, web sitemizde 250×250 banner reklam alanı oluşturmayı öğreniyor olacağız. Ben sizlerle kullandığım şekilde ilgili kodları direkt paylaşıyor olacağım. Ancak elbette sizler biraz CSS bilgisi ile daha farklı görünümler elde edebilirsiniz. Böylelikle web sitenize farklı boyutlarda bir reklam alanı ekleyeceksiniz, bu şekilde belki ilgili reklam alanına talip çıkacak bir firma olabilir ve kazanç elde edebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress’te 125×125 Reklam Alanı Nasıl Oluşturulur?

WordPress’te 250×250 Reklam Alanı Oluşturalım

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Not: Kırmızı alana reklam bağlantısını ekleyebilirsiniz.