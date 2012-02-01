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WordPress Ziyaretçilere Yazı Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:05 - Tarih: 29 Ağustos 2019 - Yorum: 0

WordPress Ziyaretçilere Yazı Gizleme Nasıl Yapılır?WordPress'te birçok konuda eklentisiz aksiyon almak mümkündür. Örneğin, ziyaretçilere yazı gizlemek isteyebilirsiniz. Yani sadece yazar gibi yetkisi bulunan yönetim ekibine içerik görünür ancak ziyaretçiler bu içeriği görüntüleyemez. Bunun için Yazılar > Yeni Ekle ile dilediğiniz içeriği hazırlayın. Görünürlük > Düzenle bağlantısına tıkladıktan sonra da, Özel kutucuğunu işaretleyin. Ardından Tamam butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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WordPress Ziyaretçilere Yazı Gizleme Nasıl Yapılır?

WordPress Ziyaretçilere Yazı Gizleme Nasıl Yapılır?

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