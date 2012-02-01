WordPress'te birçok konuda eklentisiz aksiyon almak mümkündür. Örneğin, ziyaretçilere yazı gizlemek isteyebilirsiniz. Yani sadece yazar gibi yetkisi bulunan yönetim ekibine içerik görünür ancak ziyaretçiler bu içeriği görüntüleyemez. Bunun için Yazılar > Yeni Ekle ile dilediğiniz içeriği hazırlayın. Görünürlük > Düzenle bağlantısına tıkladıktan sonra da, Özel kutucuğunu işaretleyin. Ardından Tamam butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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WordPress Ziyaretçilere Yazı Gizleme Nasıl Yapılır?