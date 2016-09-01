Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WordPress Yönetim Paneli JS/CSS Sıkıştırmasını Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:20 - Tarih: 28 Mart 2019 - Yorum: 0

WordPress Yönetim Paneli JS/CSS Sıkıştırmasını KapatalımWordPress, çekirdeğindeki bir özellik sayesinde, yönetim panelinin daha da hızlı çalışması için ilgili dosyaları sıkıştırarak tarayıcıya sunar. Bu durum, çok olmasa bile, belirli seviyede yönetim paneli deneyiminizi iyileştirebilir, hızlı bir hâle getirebilir.

Ancak zaman zaman WordPress metin editörü çalışmaması, admin paneli yüklenmemesi v.b. gibi sorunlar olabiliyor. Bunun sebebi, kullanılan eklentiler veya tema fonksiyonları ile, bu sıkıştırma özelliğinin çakışması olarak dile getirebilir. Bu yüzden WordPress'teki bu JavaScript sıkıştırma özelliğini devre dışı bırakmak tavsiye edilebilir. Bu şekilde yönetim panelindeki tüm dosyalar, ayrı ayrı yükleneceği için, yönetim paneli bazında yaşanacak (sayfa yüklenmemesi, metin editörünün tam yüklenmemesi v.b.) birçok sorun ortadan kalkacaktır... İlgili kod, temanızda v.b. herhangi bir problem yaratmaz.

AYRICA: WordPress Güvenlik Anahtarları Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress Yönetim Paneli JS/CSS Sıkıştırmasını Kapatalım

Aşağıdaki kodu, wp-config.php dosyanızın en üstüne eklemeniz yeterlidir.

define('CONCATENATE_SCRIPTS', false);

Not: Sorun yaşamamak adına, lütfen kodu değiştirmeyiniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri