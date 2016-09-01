WordPress, çekirdeğindeki bir özellik sayesinde, yönetim panelinin daha da hızlı çalışması için ilgili dosyaları sıkıştırarak tarayıcıya sunar. Bu durum, çok olmasa bile, belirli seviyede yönetim paneli deneyiminizi iyileştirebilir, hızlı bir hâle getirebilir.

Ancak zaman zaman WordPress metin editörü çalışmaması, admin paneli yüklenmemesi v.b. gibi sorunlar olabiliyor. Bunun sebebi, kullanılan eklentiler veya tema fonksiyonları ile, bu sıkıştırma özelliğinin çakışması olarak dile getirebilir. Bu yüzden WordPress'teki bu JavaScript sıkıştırma özelliğini devre dışı bırakmak tavsiye edilebilir. Bu şekilde yönetim panelindeki tüm dosyalar, ayrı ayrı yükleneceği için, yönetim paneli bazında yaşanacak (sayfa yüklenmemesi, metin editörünün tam yüklenmemesi v.b.) birçok sorun ortadan kalkacaktır... İlgili kod, temanızda v.b. herhangi bir problem yaratmaz.

AYRICA: WordPress Güvenlik Anahtarları Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress Yönetim Paneli JS/CSS Sıkıştırmasını Kapatalım

Aşağıdaki kodu, wp-config.php dosyanızın en üstüne eklemeniz yeterlidir.

define('CONCATENATE_SCRIPTS', false);

Not: Sorun yaşamamak adına, lütfen kodu değiştirmeyiniz.