WordPress'te belki birçok kişinin bilmediği bir özellik mevcut. Bu özellik ile dilediğiniz yazınıza parola koruması ekleyebilirsiniz. Yani bu parolayı bilmeyen hiç kimse, içeriği görüntüleyemez. Peki, WordPress'te yazı şifreleme nasıl yapılır? Bunun için öncelikle Yazılar > Yeni Ekle sekmesi ile dilediğiniz içeriği hazırlayın. Sağ menüdeki Görünürlük > Düzenle bağlantısına tıklayın. Parola korumalı kutucuğunu işaretleyin ve parolayı girin. Hepsi bu kadar...

AYRICA: WordPress "wp-login.php" Şifreleme Nasıl Yapılır?

WordPress Yazı Şifreleme Nasıl Yapılır?