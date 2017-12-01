WordPress kaynak kullanımını dengelemek ve hızlandırmak için birçok parametre var. Öncelikle şunu açıklayalım, WP-Cron (wp-cron.php) nedir? İlgili sistem, arka plânda yapılması gereken otomatik işlemleri (tema güncellemeleri, eklenti güncellemeleri, yazı zamanlama v.b.) gerçekleştirir. Ancak bu dosya her ziyaretçi aldığınızda tetiklenmektedir. Bu durum da ister istemez CPU artışını veya yavaşlığı beraberinde getirebilir. Bu yüzden eğer ki bilhassa yazı zamanlama kullanmıyor iseniz, bu özelliği deaktif edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress Codex Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress WP-Cron Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Ana dizindeki wp-config.php dosyasını açın ve aşağıdaki kodu bulun.

define('DB_COLLATE', '');



2) Aşağıdaki kodu ise, yukarıdaki kodun altına ekleyin.

define('DISABLE_WP_CRON', true);

Sonuç: Böylelikle kalıcı olarak wp-cron.php sistemini devre dışı bırakmış olacağız ve bu durum kaynak kullanımını daha da rahatlatacaktır. Ancak bundan sonra yazı zamanlama özelliği çalışmayacaktır, bunu da hatırlatmak isterim. Dilerseniz ilgili kodu tekrar kaldırabilmektesiniz.