WordPress'te, birçok içerik yönetim sisteminde de olduğu üzere, her kullanıcı için spesifik, özel bir ID numarası bulunur. Normal şartlarda user ID öğrenmek gerekli olmayabilir ancak bir eklenti yazıyorsanız veya kullanıcı yetki seviyeleri ile ilgili aksiyon alıyor iseniz, user ID'lerini öğrenmeniz gerekebilir. Bu işlem çok basit aslında. Yapmanız gereken Kullanıcılar sekmesine tıklamak ve herhangi bir kullanıcının üzerine mouse imleci ile gelmek. Ardından sol alt köşede bağlantı adresi içerisindeki "user_id" kısmından bu numarayı öğrenebilirsiniz. Örnek bir görseli hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

AYRICA: WordPress'te "hr" (Düz Çizgi) Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

WordPress "User ID" Öğrenme Nasıl Yapılır?