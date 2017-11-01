Bir WordPress kullanıcısı olarak bildiğiniz gibi sürüm, eklenti ve tema güncellemeleri çıktıkça yönetici panelinde uyarılar da çıkmaktadır. Bu durum güncelleme yapmayı sevmeyenler için pek de güzel değil. Elbette güncellemeler önemli. Ancak sitenizin bozulmaması için sürekli güncelleme yapmıyorsanız, güncelleme bildirimlerini kapatmak sizin için doğru tercih olacaktır. Bu işlemi eklentisiz yapmanız da mümkündür. Aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Bundan sonra hiçbir şekilde WordPress sürüm güncellemeleri, eklenti güncellemeleri veya tema güncellemeleri ile ilgili bildirimler karşınıza çıkmayacaktır.

AYRICA: WordPress’te Eklentisiz Yazı Sayfalama Yapımı

WordPress Tüm Güncelleme Bildirimlerini Kapatmak (Eklentisiz)

function remove_core_updates(){

global $wp_version;

return (object) array(

'last_checked' => time(),

'version_checked' => $wp_version,

);

}

add_filter('pre_site_transient_update_core', 'remove_core_updates');

add_filter('pre_site_transient_update_plugins', 'remove_core_updates');

add_filter('pre_site_transient_update_themes', 'remove_core_updates');



Not: Kullandığınız WordPress sürümünde ilgili kodlar sıkıntı çıkarır ise, kaldırabilirsiniz.