WordPress'te toplu içerik düzenlemek mümkündür. Yani toplu olarak içeriklerdeki yazarları değiştirmek, kategorileri belirlemek v.b. isteyebilirsiniz. Bunun için WordPress'in Toplu İçerik Düzenleme aracını kullanmalısınız.

Öncelikle Yazılar sekmesinde yer alan dilediğiniz yazıları seçin ve Toplu İşlemler adlı açılır menüden Düzenle'yi seçerek, Uygula butonuna tıklayın. Açılan sayfa ile toplu içerik düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, adım adım olarak da açıklayalım sevgili arkadaşlar.

AYRICA: WordPress "User ID" Öğrenme Nasıl Yapılır?

WordPress Toplu İçerik Düzenleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Yazılar sekmesine tıklıyoruz.

2) Dilediğimiz yazıları seçelim.

3) Açılır menüden Düzenle'yi seçelim ve Uygula butonuna tıklayalım.

4) Toplu Düzenleme aracı ile düzenlemelere başlayabilirsiniz.