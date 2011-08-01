Aslında WordPress güvenliği için yapılacak çok şey var. Ayrıca zaten head ve RSS sayfalarında yer alan sürüm bilgilerini gizlemek için de birçok fonksiyon söz konusu. Ancak sizlerle şimdi paylaşıyor olacağım kod, tamamen ve WordPress'e ait tüm dosyaları baz alarak (yönetici paneli dahil) sürüm bilgilerini gizlemenizi sağlayacaktır. Çekirdek dosya düzenlemeyeceğiz, yani sadece aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, WordPress sürüm bilgileri kalıcı olarak gizlenmiş olacaktır.

AYRICA: WordPress "wp-admin" Şifreleme Nasıl Yapılır?

WordPress Sürüm Bilgilerini "Tamamen" Gizleme Yöntemi

add_action('init','init');function init(){global $wp_version;$wp_version='NO-VERSION';}

SONUÇ: Bu kodu, sitenizi sürekli güncelleyemiyor iseniz, kullanabilirsiniz. Yani hackerların veya online WordPress güvenlik kontrolü sitelerinin sitenizin versiyon numarasını öğrenmesini zorlaştırmak için, kullanmayı düşünebilirsiniz. Temel anlamda, WordPress'te versiyon bilgisinin çekildiği kuralın yazdırdığı sürüm numarası yerine, "NO-VERSION" yazısını yazdırmış oluyoruz. Böylelikle, yönetici paneli de dahil; tüm dosya uzantılarındaki sürüm numaraları v.b. (yalnızca WordPress ile ilgili olanlar) değişmiş oluyor.

NOT: Ne olursa olsun, bir şekilde WordPress sürüm bilgisi öğrenilebilir. Bunun için çeşitli eklentiler, online araçlar veya spesifik fonksiyonlar söz konusu. Lütfen bunu unutmayınız. Ancak yine de güvenlik önlemi olarak bu ve benzeri kodları denemekten de zarar gelmez. Son karar size ait olacaktır.