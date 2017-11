Maalesef ki birçok SPAM amacı taşıyan insan, her gün yüzlerce yorum gönderiyor WordPress sitelerine. Bu sinir bozucu bir durum. Elbette eklentiler var ancak benim gibi eklenti yerine manuel aksiyon almayı tercih edenlerin kollarını sıvaması gerekiyor. Bunun için yaptığım uzun araştırmalar ve kendi düzenlemelerim doğrultusunda bir sonuca vardım. Bundan sonra eklentisiz bir şekilde WordPress’teki SPAM yorumlardan kurtulacaksınız. Hem de kalıcı bir şekilde…

AYRICA: WordPress: Ne Kadar Az Eklenti, O Kadar Az Sorun

WordPress SPAM Yorumlardan Kurtulun (Eklentisiz)

1) Temanızdaki comments.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin.

<label for="yorguv"><span>Güvenlik sorusu buraya gelecektir.</span> (SPAM Kontrol.)</label><input type="text" name="yorguv" id="yorguv" size="22" tabindex="4" value="" <?php if($req)echo "aria-required='true'";?> />



2) Temanızın functions.php dosyasına ise aşağıdaki kodları ekleyin.

function comment_yorguv($verilerimbenim) {

if (empty($_POST['yorguv']) or $_POST['yorguv']!="cevap") {

wp_die( __( 'Hata: lütfen güvenlik metnini doğru girin.' ) );

unset($verilerimbenim);

return false;

} else { return $verilerimbenim; }

}

add_filter( 'preprocess_comment', 'comment_yorguv' );



Notlar

Yorum sorusunu ve cevabını dilediğiniz gibi değiştirin.

Cevap için büyük / küçük harfe dikkat edin. Ya büyük harf ya da küçük harf seçin.

dikkat edin. Ya büyük harf ya da küçük harf seçin. Kırmızı alandaki cevaptır. Bu cevabı dilediğiniz cevap ile güncelleyin.

Güvenlik sorusunu yönetici olarak sizlerin de cevaplaması gerekecektir.

Sonuç: Elbette mükemmel bir kod dizisi yok karşınızda. Ancak temel amacımız, SPAM yorumlara eklentisiz kalıcı çözüm bulabilmek olduğu için, bu kodların sizler için de yeterli olacağına inanıyorum. Benim için muhteşem faydası oldu. Umarım ihtiyacı olanlar için de faydalı olmuştur.

Önemli: İlgili güvenlik sorusunun site içerisinde sorunsuz olarak çalıştığını göreceksiniz. Ancak maalesef ki çok gelişmiş bir yapıya sahip olmadığı için, yönetici panelinden yorum gönderme özelliğinde hata alacağınızı lütfen unutmayınız. Bu benim için büyük bir problem değil, son karar ise size ait olacaktır.