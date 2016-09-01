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WordPress Resimlere Alternatif Metin Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:41 - Tarih: 27 Ağustos 2019 - Yorum: 0

WordPress Resimlere Alternatif Metin Ekleme Nasıl Yapılır?Bir önceki içeriğimizde, WordPress'te resimlere title eklemek ile ilgili bilgi verdik. Şimdi ise WordPress'te resimlere alternatif metin eklemek nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız. Dilerseniz yazı editöründeki, HTML sekmesine geçiş yaparak, resimlere alt etiket ekleyebilirsiniz. Ancak görsel editör ile bu işlem daha pratiktir. Alt etiketi eklemek istediğiniz görselin üzerine gelin ve Resmi Düzenle butonuna tıklayın. Akabinde, açılan sayfadaki Alternatif Metin kutucuğuna dilediğiniz metni yazabilirsiniz.

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WordPress Resimlere Alternatif Metin Ekleme Nasıl Yapılır?

WordPress Resimlere Alternatif Metin Ekleme Nasıl Yapılır?

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