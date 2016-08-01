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WordPress Resim Hizalama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:34 - Tarih: 27 Ağustos 2019 - Yorum: 0

WordPress Resim Hizalama Nasıl Yapılır?WordPress'te bildiğiniz gibi oldukça sağlıklı ve işlevsel bir görsel editör mevcut. Bu resim editörü sayesinde, resim üzerinde kolaylıkla işlem yapılabilmektedir. Örneğin, WordPress resim hizalama işlemleri de yapılabiliyor. Yani sol, sağ veya ortada olacak şekilde resimleri hizalama işlemleri yapabilirsiniz. Bunun için yüklediğiniz görsel üzerine gelerek, Resmi Düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfadaki Hizalama seçenekleri ile hemen aksiyon alabilirsiniz.

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WordPress Resim Hizalama Nasıl Yapılır?

WordPress Resim Hizalama Nasıl Yapılır?

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