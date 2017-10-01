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WordPress Popüler Etiketleri Görüntülemek (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:44 - Tarih: 27 Ağustos 2019 - Yorum: 0

WordPress Popüler Etiketleri Görüntülemek (Eklentisiz)WordPress'te belki de bu zamana kadar binlerce etiket (tag) kullanmış olabilirsiniz. Peki, en çok kullandığınız etiketleri, yani popüler etiketleri merak ettiğiniz oldu mu hiç? Bunun için çeşitli eklentiler mevcut ancak bu eklentilerin altyapısal olarak CPU sorunu yaşatabileceğini lütfen unutmayın. Eğer sadece kendiniz, popüler etiketleri görüntülemek istiyorsanız, bu eklentisiz olarak mümkündür. Yazılar > Yazı etiketleri sekmesine tıkladıktan sonra, Popüler Etiketler başlığı altında en sık kullanılan etiketlerinizi inceleyebilirsiniz.

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WordPress Popüler Etiketleri Görüntülemek (Eklentisiz)

WordPress Popüler Etiketleri Görüntülemek (Eklentisiz)

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