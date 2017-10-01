Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress Ortam Kütüphanesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:02 - Tarih: 27 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress Ortam Kütüphanesi Nedir? Ne İşe Yarar?WordPress ortam kütüphanesi, yüklediğiniz dosyaları kolaylıkla bulabileceğiniz ve filtreleme yöntemi ile daha rahat bir şekilde aradıklarınıza ulaşabileceğiniz mükemmel bir yoldur. WordPress ile birlikte gelen “ortam kütüphanesi” adlı bölüm, sitenize yüklediğiniz dosyaları belirtildiği gibi içerisinde barındırmaktadır. Bu bölüm vasıtası ile yüklediğiniz dosyalarınızı arayabilir, anında bulabilirsiniz. Kullanıldığında mükemmel bir işe yararlılığa sahip olan bu bölümü incelemelisiniz.

Ortam > Kütüphane sekmesi ile bu bölüme ulaşabilmektesiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.503 yazıda 7.937 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık