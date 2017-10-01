WordPress Ortam Kütüphanesi Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress ortam kütüphanesi, yüklediğiniz dosyaları kolaylıkla bulabileceğiniz ve filtreleme yöntemi ile daha rahat bir şekilde aradıklarınıza ulaşabileceğiniz mükemmel bir yoldur. WordPress ile birlikte gelen “ortam kütüphanesi” adlı bölüm, sitenize yüklediğiniz dosyaları belirtildiği gibi içerisinde barındırmaktadır. Bu bölüm vasıtası ile yüklediğiniz dosyalarınızı arayabilir, anında bulabilirsiniz. Kullanıldığında mükemmel bir işe yararlılığa sahip olan bu bölümü incelemelisiniz.

Ortam > Kütüphane sekmesi ile bu bölüme ulaşabilmektesiniz.