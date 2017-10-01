WordPress: Ne Kadar Az Eklenti, O Kadar Az Sorun

Uzun senelerdir WordPress ile ilgileniyorum ve maalesef ki CPU harcayan bir yazılım olduğu aşikâr. Ancak buradaki sebep WordPress değil, eklentiler ve kodlama hataları diyebiliriz. Yani temiz kodlanmış, çok sorgu çalıştırmayan bir tema ve az eklenti ile WordPress kullanmak sağlıklı bir şekilde mümkündür. Özellikle yaptığım araştırmalara göre, size ait bir server’ınız yok ise; Akismet, Google XML Sitemaps gibi standart eklentiler dahil, çok CPU ve kaynak kullanımı sağlamaktadır.

Dolayısı ile çok fazla eklenti kurmamanızı tavsiye ederken, bu tip işlemleri manuel olarak çözmeye çalışmanızı belirtebilirim. Çünkü ben de CPU sorunu ile çok uğraşmış bir insanım ve sizlere tavsiyem, ne kadar az eklenti, o kadar az sorundur. Elbette temanın kodlanma biçimi de önemli. Ancak bilhassa arka plânda uygulama çalıştıran eklentiler, çok fazla kaynak tüketimi ve yavaşlık sağlamaktadır. Bu yüzden az eklenti kullanmayı tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdiden kolaylıklar diliyorum.