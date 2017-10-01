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WordPress Kategori Kalıcı Bağlantı Ayarı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:24 - Tarih: 25 Ağustos 2019 - Yorum: 0

WordPress Kategori Kalıcı Bağlantı Ayarı Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz içeriğimizde, WordPress'te etiketlerdeki tag yapısını değiştirmek ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise WordPress kategori kalıcı bağlantı ayarı nasıl yapılıyor, bunu öğreneceğiz. Normalde kategori bağlantı yapısı "category" şeklindedir. Ancak, Ayarlar > Kalıcı Bağlantılar sekmesine tıkladıktan sonra, İsteğe Bağlı başlığı altındaki, Kategori temeli kutucuğuna dilediğiniz metni girerek, bu varsayılan yapıyı değiştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar...

AYRICA: WordPress'te "CHMOD Değerleri" Nasıl Olmalıdır?

WordPress Kategori Kalıcı Bağlantı Ayarı Nasıl Yapılır?

WordPress Kategori Kalıcı Bağlantı Ayarı Nasıl Yapılır?

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