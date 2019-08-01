WordPress'teki temaların klasörlerine FTP'deki "themes" dizininden ulaşmak mümkün. Öncelikle, şunu açıklayalım. WordPress'teki tema dosyaları, veritabanı bazında "wp_options" tablosuna kayıt edilir. Dolayısı ile kullanmadığınız, gereksiz veya hatalı olan temalar var ise, bu tabloyu boşuna şişirecektir arkadaşlar.

AYRICA: WordPress Etiketlerin Kaç Yazıda Kullanıldığını Öğrenelim

WordPress Kalıcı Tema Silme Nasıl Yapılır?

Size tavsiyemiz, kullanmadığınız tüm temaları FTP'den manuel olarak silmeniz yönünde olacaktır. Bunun için ise FTP'ye giriş yaptıktan sonra, themes klasöründeki, ana temanız haricindeki, diğer temaları endişeniz olmadan silebilirsiniz. Tema dosyalarının tamamı silindikten sonra, WordPress'teki Görünüm > Temalar bölümünden de ilgili temalar kalkacaktır.