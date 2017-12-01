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WordPress için Tavsiye ve Hatırlayalım Alanı Oluşturalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:30 - Tarih: 11 Aralık 2017 - Yorum: 0
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WordPress için Tavsiye ve Hatırlayalım Alanı OluşturalımTeknobeyin.com için hazırladığım neredeyse birçok eklentiyi veya düzenlemeyi her zaman sizlerle paylaşmaya özen gösterdim. Şimdi de izniniz ile, Tavsiye ve Hatırlayalım adlı bölümümüze ait ilgili kodları paylaşmak istiyorum sizlerle. Böylelikle web sitenizdeki içeriklerinize bağlantı verebilirsiniz bu bölümler vasıtası ile. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki kodları dilediğiniz dosyanız (header.php gibi) eklemek ve kırmızı alanları kendinize göre düzenlemektir. Hepsi bu kadar kolay.

AYRICA: WordPress için Öne Çıkan Yayın (Eklentisiz)

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<strong>Tavsiye:</strong><a href="URL" title="Başlık">Açıklama</a>
<font style="float:right">
<strong>Hatırlayalım:</strong><a href="URL" title="Başlık">Açıklama</a>
</font>
</div>

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