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WordPress için “Site Görünürlüğü”nü Mutlaka Kontrol Edin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:06 - Tarih: 05 Aralık 2017 - Yorum: 0
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WordPress için 'Site Görünürlüğü'nü Mutlaka Kontrol EdinWordPress kullanıcıları bilirler. SEO konusunda WordPress kesinlikle lider durumda. Ancak bazı hatalarımızdan ötürü arama motorlarında listelenmediğimiz durumlar olabilir. Elbette bir SEO eklentisi gerekli. Ancak WordPress’in Gizlilik adlı menüsünü de bu yönde kontrol etmek gerekmektedir. Kesinlikle bu bölümü kontrol edin ve web sitenizin arama motorlarına da açık olduğundan emin olun. Yoksa web sitenizin arama motorlarında neden olmadığını düşünerek efor harcarsınız. Bu yüzden bu kolay işlemi rutin olarak gerçekleştirin ve bir yanlışlık olmadığından emin olun. Benden size bir tavsiye…

WordPress için 'Site Görünürlüğü'nü Mutlaka Kontrol Edin

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