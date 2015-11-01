WordPress kesinlikle çok önemli bir plâtform. Ancak ben prensip olarak eklenti kullanmadığım için, her özellik için manuel çözüm bulmaya çalışıyorum. Bu zamana kadar da, böyle devam etti bu durum... Elimden geldiğince de, tüm bu çözümleri siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmaya özen gösterdim. Bu devam edecek...

AYRICA: Birbirinden Harika ve Faydalı WordPress Dersleri

Dolayısı ile siz de site hızınızı korumak ve eklenti kurmak yerine, manuel aksiyon almayı tercih ediyorsanız, beğendiğim 5 adet eklentisiz özelliği sizler için derledim. Aşağıdaki bağlantılar ile bunlara göz atabilir, daha fazlası için ise WordPress sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

WordPress için Öne Çıkan 5 Eklentisiz Özellik

1) JavaScript ile slider yapalım.

2) İlk görsele eklentisiz yazı bağlantısı verelim.

3) Responsive bir arama formu hazırlayalım.

4) Sitemizdeki son 10 adet yazıyı listeleyelim.

5) WordPress güncellemelerini tamamen kapatalım.