WordPress için Klasik Editör Eklentisi

Bir süre önce bildiğiniz üzere, WordPress'in 5.0 sürümü yayımlandı. Bebo adı verilen bu sürüm ile birlikte yazı editörü olan Gutenberg de büyük bir değişim sağlamış durumda. Yani artık yazı yazarken daha farklı bir editör ile yazmaya devam edeceksiniz. Ancak... WordPress ekibi, kullanıcılarını düşünerek "klasik editör" (classic editor) için de bir eklenti hazırladı. Dolayısı ile dilerseniz WordPress için klasik editörü kurabilirsiniz.

WordPress'te Klasik Yazı Editörünü Kullanabilirsiniz

Bunun için ise klasik editör eklenti sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde, eskisi gibi klasik yazı editörünü kullanmaya devam edebilmektesiniz.