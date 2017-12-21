WordPress için geliştirilmiş olan birçok eklenti mevcut. Ancak bu eklentiler olasılıkla kaynak kullanımını artırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden kişisel olarak WordPress’te eklentisiz olarak aksiyon almaya özen gösteriyorum. Sizlerle de eklentisiz olarak birkaç ipucu paylaşmak istiyorum, eski yazılarımdan. Umarım ihtiyacı olanlar için faydalı içerikler olmuştur ve yararlı olacağını ümit ederek ilgili bağlantıları sizlerle büyük bir heyecan duyarak paylaşıyorum.

WordPress için Eklentisiz 5 Harika İpucu