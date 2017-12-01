Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress için Arama Kutusu Yapalım (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:35 - Tarih: 13 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress için Arama Kutusu Yapalım (Eklentisiz)WordPress için birçok gelişmiş düzeyde arama eklentisi mevcut. Ancak bu eklentilerin kaynak kullanımını artırması olasıdır. Bu yüzden ben kişisel olarak WordPress’in bizlere sunduğu arama özelliğinin kullanılmasından yanayım. Böylelikle web sitenizde aşırı derecede kaynak kullanımı da olmayacaktır. Aşağıdaki kodları ise temanızın dilediğiniz dosyası içerisine (ör. sidebar.php) eklemeniz yeterli olacaktır. Elbette dilerseniz biraz CSS ile biçimini de değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress için Tavsiye ve Hatırlayalım Alanı Oluşturalım

WordPress için Arama Kutusu Yapalım (Eklentisiz)

<form role="search" method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url( '/' ); ?>">
<div><label class="screen-reader-text" for="s">Arama:</label>
<input type="text" value="" name="s" id="s" />
<input type="submit" id="searchsubmit" value="Ara" />
</div>
</form>

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.475 yazıda 7.919 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık