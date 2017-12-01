WordPress için birçok gelişmiş düzeyde arama eklentisi mevcut. Ancak bu eklentilerin kaynak kullanımını artırması olasıdır. Bu yüzden ben kişisel olarak WordPress’in bizlere sunduğu arama özelliğinin kullanılmasından yanayım. Böylelikle web sitenizde aşırı derecede kaynak kullanımı da olmayacaktır. Aşağıdaki kodları ise temanızın dilediğiniz dosyası içerisine (ör. sidebar.php) eklemeniz yeterli olacaktır. Elbette dilerseniz biraz CSS ile biçimini de değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress için Tavsiye ve Hatırlayalım Alanı Oluşturalım

WordPress için Arama Kutusu Yapalım (Eklentisiz)