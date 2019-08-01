WordPress ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. WordPress, birçok açıdan kolaylık sunan bir sistemdir. Örneğin, sitenize gelen yorumları hızlı yorum düzenleme seçeneği ile düzenleyebileceğinizi de biliyor muydunuz? Yani yorum içerisinde herhangi bir değiştirilmesi gereken yer var ise, bunu revize edebilirsiniz. Bu işlem için ise öncelikle Yorumlar sekmesine tıklayın. Ardından ilgili yorumun üzerine gelerek, Hızlı Düzenle bağlantısına tıklayın. Bu şekilde hızlı bir şekilde yorum detaylarını güncelleyebilirsiniz.

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WordPress Hızlı Yorum Düzenleme Nasıl Yapılır?