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WordPress Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:04 - Tarih: 30 Ekim 2017 - Yorum: 0
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WordPress Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?WordPress etiket ekleme işlemi özellikle SEO açısından oldukça yararlıdır. Ancak etiket eklerken ortalama 4-5 etiketi geçmemek daha sağlıklı olur. Daha fazlası sitenizi filtreye, SPAM’e sokabilir. Bu yüzden WordPress‘te etiket eklerken yazınızın uzunluğuna göre etiket sayısı belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Ancak ne olursa olsun, konu ile alâkasız etiket eklemeyin. Yani bir alt kategori olarak düşünebilirsiniz etiket sistemini. Kategorileriniz yeterli gelmediği zamanlarda, etiket eklemeyi düşünün. Böylelikle arama motorlarındaki sonuçlarda da faydasını göreceksiniz.

AYRICA: WordPress’te Yazar Ekleme Nasıl Yapılır?

WordPress Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Yazılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.

3) Sağ alt menü ile etiket ekleyebilmektesiniz.

WordPress Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

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