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WordPress.com’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:57 - Tarih: 02 Ocak 2019 - Yorum: 0
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WordPress.com'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyanın en gelişmiş ve en sık kullanılan içerik yönetim sistemlerinin başında gelen WordPress, bildiğiniz gibi ücretsiz olarak da kullanım olanağı sunmaktadır. Bu bağlamda, dilerseniz WordPress.com‘a kayıt olarak, %100 ücretsiz bir blog kullanım şansını yakalayabilir, dilerseniz elbette premium paketleri de inceleyebilirsiniz. Gelelim, konumuza. WordPress.com’da tema değiştirme nasıl yapılır, yeni kullanıcılar bunu bilmeyebilir. O zaman, öğreniyoruz…

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WordPress.com’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle blogunuza giriş yapın.
  • Görünüm > Temalar sekmesine tıklayın.

WordPress.com'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Açılan sayfadaki ücretsiz temalara göz atabilirsiniz.

WordPress.com'da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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