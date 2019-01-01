Dünyanın en gelişmiş ve en sık kullanılan içerik yönetim sistemlerinin başında gelen WordPress, bildiğiniz gibi ücretsiz olarak da kullanım olanağı sunmaktadır. Bu bağlamda, dilerseniz WordPress.com‘a kayıt olarak, %100 ücretsiz bir blog kullanım şansını yakalayabilir, dilerseniz elbette premium paketleri de inceleyebilirsiniz. Gelelim, konumuza. WordPress.com’da tema değiştirme nasıl yapılır, yeni kullanıcılar bunu bilmeyebilir. O zaman, öğreniyoruz…
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WordPress.com’da Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Öncelikle blogunuza giriş yapın.
- Görünüm > Temalar sekmesine tıklayın.
- Açılan sayfadaki ücretsiz temalara göz atabilirsiniz.
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