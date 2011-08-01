Dünyanın en çok tercih edilen içerik yönetim sistemi olan WordPress, dilerseniz ücretsiz olarak dosyaları indirmeniz için WordPress.org vasıtası ile sizlere seçenek sunuyor. Ancak eğer ki altyapı, Hosting v.b. uğraşmak istemiyor iseniz, ücretsiz WordPress.com da kullanabiliyorsunuz. Hem de ömür boyu, ücretsiz bir şekilde. Ancak ilgili özellikler ihtiyaçlarınız için yeterli gelmiyor ise, işte o zaman için de bir çözüm var. WordPress.com için birtakım premium paketler ve fiyatlandırma söz konusu.

WordPress.com Paketleri ve Fiyatlandırma

Emin olabilirsiniz ki, bu fiyatlar bütçenizi çok zorlamayacak seviyede. WordPress.com ücretli paketleri hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilir, dilerseniz bugün premium bir pakete geçiş sağlayabilirsiniz. Sistemin arkasında Automattic gibi büyük ve güvenilir bir firma olduğu için, korkmadan ve soru işareti oluşmadan aklınızda, dilediğiniz paketi tercih edebilirsiniz.