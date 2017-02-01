WordPress günümüzde bir blog oluşturabilmenin en kolay yolu. WordPress.com ise ücretsiz olarak blogunuzu oluşturabileceğiniz, altyapı bilgisi gereksinimi olmadan hareket edebileceğiniz ücretsiz blog oluşturma plâtformu. Kendinize “.wordpress.com” uzantısına sahip bir blog oluşturabilir, yüzlerce ücretsiz tema arasından seçim yapabilirsiniz. Güvenli bir şekilde blogunuzu barındırın ve yalnızca içeriklerinize odaklanın. Ayrıca ücretsiz versiyon yeterli gelmez ise, Paketler sayfasına giriş yaparak cüzi miktar ödeyerek premium paketlere de geçiş yapabilirsiniz.

Adres: WordPress.com