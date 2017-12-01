WordPress Codex Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress ile ilgili binlerce içerik var internet üzerinde. Ancak hiçbirisi belki de bir WordPress Codex kadar detaylı değil. Nedir bu WordPress Codex? Bir nevi WordPress ile ilgili her şeyi barındıran bir sayfadır. Yani tema geliştirme, eklenti geliştirme veya WordPress’in sahip olduğu parametreler ve bunların anlamları, işlevleri ve kullanım yerleri v.b. gibi birçok konuda detaylı bilgi sunmaktadır. WordPress konusunda kendinizi geliştiriyorsanız, Codex‘e de bir kere bakmanızda fayda var.