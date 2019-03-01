WordPress'te ads.txt dosyası eklemek oldukça kolay bir işlemdir. Google, AdSense kullananların daha fazla verim alabilmesi ve performans bazında sağlıklı bir durumda olması için, bunu tavsiye eder. WordPress'te ads.txt dosyası oluşturmak için ise, öncelikle masaüstünde iken ads.txt adında bir dosya oluşturun. Akabinde, içerisine aşağıdaki bilgileri, kendinize göre düzenleyerek, girin. Ardından son olarak da, ilgili dosyayı, FTP'den ana dizine gönderin. İlgili dosya, alan adınız ile hem www'li hem de www'siz iken ulaşılabilir olsun. Eğer bu şekilde her şeyi tamamladı iseniz, AdSense panelindeki uyarı da zamanla kalkacaktır.

AYRICA: WordPress Hızlı Yorum Düzenleme Nasıl Yapılır?

WordPress "ads.txt" Dosyası Oluşturma Nasıl Yapılır?

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