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Word’de Yazının Altını Çizme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:27 - Tarih: 28 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Wordde Yazının Altını Çizme Nasıl Yapılır?Word ile ilgili ipuçlarına dair içeriklerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz bir içeriğimizde Word’de yazı kalınlaştırma ile ilgili adımları incelemiştik. Böylelikle, önemli gördüğümüz veya dikkat edilmesi gereken sözcükleri kalınlaştırabileceğiz. Şimdi ise yine önemli gördüğümüz metinlerin, bu sefer altını çizmeyi öğreneceğiz. Word’de yazının altını çizmek oldukça kolay bir işlem. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bunu öğrenebilir, dilediğiniz sözcüklerin altını çizili hâle getirebilirsiniz.

Word’de Yazının Altını Çizmek

1) Öncelikle Word programını açalım.

2) Ardından ilgili metni girelim.

Wordde Yazının Altını Çizme Nasıl Yapılır?

3) Sonra ise dilediğimiz sözcüğü seçelim.

Wordde Yazının Altını Çizme Nasıl Yapılır?

4) A (Altı Çizili) butonu ile altını çizili hâle getirebiliriz.

Wordde Yazının Altını Çizme Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Wordde Yazının Altını Çizme Nasıl Yapılır?

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