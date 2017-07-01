Word ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizmek gibi konu başlıklarının yanı sıra, Word’de eğik yazı yazma gibi temel konulara da değinmiş idik. Şimdi ise Word’de yazı ortalama konusuna odaklanıyor olacağız. Böylelikle gerekli durumlarda metninizi tam hizalı olacak şekilde ortalayabileceksiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde aksiyon alabilirsiniz. Umarız faydalı bir ipucu olacaktır diye düşünüyoruz.

Word’de Yazı Ortalamak

1) Öncelikle Word’ü açıyoruz.

2) Ardından ilgili metni girelim.

3) İlgili metni seçiyoruz.

4) Ortala butonuna tıklıyoruz.

Örnek Görünüm