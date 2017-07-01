Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.296 yazıda 7.780 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Word’de Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:22 - Tarih: 30 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Wordde Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?Word ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizmek gibi konu başlıklarının yanı sıra, Word’de eğik yazı yazma gibi temel konulara da değinmiş idik. Şimdi ise Word’de yazı ortalama konusuna odaklanıyor olacağız. Böylelikle gerekli durumlarda metninizi tam hizalı olacak şekilde ortalayabileceksiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde aksiyon alabilirsiniz. Umarız faydalı bir ipucu olacaktır diye düşünüyoruz.

Word’de Yazı Ortalamak

1) Öncelikle Word’ü açıyoruz.

2) Ardından ilgili metni girelim.

Wordde Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

3) İlgili metni seçiyoruz.

Wordde Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

4) Ortala butonuna tıklıyoruz.

Wordde Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Wordde Yazı Ortalama Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri