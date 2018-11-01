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Word’de Sayfa Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:43 - Tarih: 29 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Word'de Sayfa Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?Word 2010 ile ilgili ipuçlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde Word’de tablo eklemek ve Word’de resim eklemek gibi konulara değinmiştik. Şimdi ise Word’de sayfa rengi değiştirmek nasıl oluyor, bu konuya yöneleceğiz. Normalde sayfa rengi bildiğiniz gibi beyazdır. Ancak mevcut dosyanızın düzenine göre renk skalasını kullanarak sayfa rengini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Peki nasıl? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır…

AYRICA: Word 2010′da Yazının Girintisini Artırmak ve Azaltmak

Word’de Sayfa Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Word dosyamızı açalım.
  • Sayfa Düzeni bölümüne girelim.
  • Sayfa Rengi kısmından rengi belirleyebilirsiniz.

Word'de Sayfa Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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