Microsoft Word ile ilgili ipuçları konulu içeriklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz içeriğimizde Word’de sayfa rengi değiştirmek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise Word’de madde işareti değiştirme nasıl yapılır, bu konuyu öğreneceğiz. Madde yani listeleme işaretleri normalde yuvarlak ve içi siyah oval bir ikondur. Ancak arzu ederseniz madde işaretini değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Kolay gelsin.

Word’de Madde İşareti Değiştirme Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki butona tıklamanız yeterlidir. Ardından madde işareti belirleyebilirsiniz.