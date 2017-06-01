Word ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriklerimizde birçok temel konuyu işledik. Bunlardan bazıları Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizme gibi konuların yanı sıra, Word’de eğik yazı yazma ve Word’de yazı ortalama gibi konular idi. Şimdi ise çok önemli bir konudan bahsediyor olacağız. Word’de kelime sayma gerçekten de zaman zaman lâzım olabiliyor. Bunun için de aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz, böylelikle metninizin tüm istatistiklerini görüntüleyebileceksiniz.

Word’de Kelime Sayma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Word’ü açalım.

2) Dilediğiniz metni yazmaya başlayın.

3) Araçlar > Sözcük Sayımı sekmesine tıklayın.

4) Açılan pencere ile istatistiklerinizi görüntüleyebilirsiniz.