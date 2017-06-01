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Word’de Kelime Sayısı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:53 - Tarih: 01 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Wordde Kelime Sayısı Hesaplama Nasıl Yapılır?Word ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriklerimizde birçok temel konuyu işledik. Bunlardan bazıları Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizme gibi konuların yanı sıra, Word’de eğik yazı yazma ve Word’de yazı ortalama gibi konular idi. Şimdi ise çok önemli bir konudan bahsediyor olacağız. Word’de kelime sayma gerçekten de zaman zaman lâzım olabiliyor. Bunun için de aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz, böylelikle metninizin tüm istatistiklerini görüntüleyebileceksiniz.

Word’de Kelime Sayma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Word’ü açalım.

2) Dilediğiniz metni yazmaya başlayın.

Wordde Kelime Sayısı Hesaplama Nasıl Yapılır?

3) Araçlar > Sözcük Sayımı sekmesine tıklayın.

Wordde Kelime Sayısı Hesaplama Nasıl Yapılır?

4) Açılan pencere ile istatistiklerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Wordde Kelime Sayısı Hesaplama Nasıl Yapılır?

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