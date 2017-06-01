Word programı ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizme ile ilgili adımlara göz atmıştık. Böylelikle önem arz eden sözcükleri kalın ve altı çizili yapabileceğiz. Şimdi ise Word’de eğik yazı yazma nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Bazen gerekebilir, bu yüzden eğik yazı yazmayı öğrenmek faydalı olabilmektedir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde işlem yapabilmektesiniz.

Word’de Eğik Yazı Yazmak

1) Öncelikle Word’ü açın.

2) İlgili metni girin.

3) Dilediğiniz sözcüğü seçin.

4) T (İtalik) butonuna tıklayarak eğik yapabilirsiniz.

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