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Word’de Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:53 - Tarih: 29 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Wordde Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?Word programı ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde Word’de yazı kalınlaştırma ve Word’de yazının altını çizme ile ilgili adımlara göz atmıştık. Böylelikle önem arz eden sözcükleri kalın ve altı çizili yapabileceğiz. Şimdi ise Word’de eğik yazı yazma nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Bazen gerekebilir, bu yüzden eğik yazı yazmayı öğrenmek faydalı olabilmektedir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde işlem yapabilmektesiniz.

Word’de Eğik Yazı Yazmak

1) Öncelikle Word’ü açın.

2) İlgili metni girin.

Wordde Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

3) Dilediğiniz sözcüğü seçin.

Wordde Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

4) T (İtalik) butonuna tıklayarak eğik yapabilirsiniz.

Wordde Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Wordde Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

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