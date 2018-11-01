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Word 2010′da Yazıya Gölge Efekti Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:38 - Tarih: 19 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Word 2010'da Yazıya Gölge Efekti EklemekGeçtiğimiz senelerde Microsoft Word ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak paylaşmadığımız bazı dersler daha kaldı. Bu yüzden de Word 2010 ile ilgili birtakım ipuçlarını sizlerle paylaşmaya hazırlanıyoruz. Bir süre devam edecek bu derslerimiz. Sormamıza izin veriniz. Word’de yazıya gölge efekti eklemek nasıl oluyor, bunu biliyor muydunuz? Daha farklı, ilgi çekici ve profesyonel bir görünüm için gölge efekti eklemek iyi bir fikir olabilir. Hemen anlatıma geçiyoruz.

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Word 2010′da Yazıya Gölge Efekti Eklemek

  • Öncelikle Word dosyasını açıyoruz.
  • Ardından yazımızı yazalım ve yazımızı seçelim.

Word 2010'da Yazıya Gölge Efekti Eklemek

  • Gölge butonuna tıklayalım.

Word 2010'da Yazıya Gölge Efekti Eklemek

  • Böylelikle yazıya gölge efekti eklemiş olduk.

Word 2010'da Yazıya Gölge Efekti Eklemek

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