Word 2010 ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde yakınlaştırma ve uzaklaştırma anlatımının yanı sıra, Word’de sözcük sayısını öğrenmek ile ilgili de bir ipucu paylaşmıştık. Şimdi ise Word 10′da yazı girintisini artırmak ve azaltmak ile ilgili bir bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Bu şekilde dilediğiniz yazının girinti miktarını artırabilir, azaltabilirsiniz. Bu işlem için ise editörde yer alan aşağıdaki butonları kullanmanız yeterli olacaktır. Hepsi bu…

AYRICA: Word 2010′da Yazının Arka Planını Renklendirmek

Word 2010′da Yazının Girintisini Artırmak ve Azaltmak