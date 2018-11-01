Geçtiğimiz Word 2010 dersimizde yazıya gölge efekti eklemek hk. bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise daha ilgi çekici bir görünüm adına, yazının arka planını renklendirmek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Eğer ki Word’de yazının arka planını renklendirmek istiyorsanız, bu işlem oldukça kolaydır. Bu şekilde arka plan vurgulanacağı için, mevcut kelime daha dikkat çekici görünecektir. Dilerseniz hemen ilgili anlatıma geçelim ve bu konuyu da öğrenelim.

AYRICA: Word’de Metin Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Word 2010′da Yazının Arka Planını Renklendirmek

Öncelikle Word dosyamızı açalım.

dosyamızı açalım. Yazımızı yazalım ve ardından seçelim.

İlgili butona tıklayalım ve rengimizi seçelim.