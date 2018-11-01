Geçtiğimiz içeriğimizde Word’de resim eklemek ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise Word’de tablo eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Zaman zaman Word dosyanız içerisine tablo eklemeniz gerekebilir. Bunun için uğraşmanıza hiç gerek yok, çünkü dilediğiniz tabloyu, sütun sayısını da belirleyerek kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz. Ekle sekmesinde yer alan Tablo seçeneğine tıklamanız bu yönde yeterlidir. Açılan seçenekler ile tablo ekleme işlemini yapabilirsiniz.

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Word 2010′da Tablo Ekleme Nasıl Yapılır?