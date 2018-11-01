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Word 2010′da Resim Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:05 - Tarih: 24 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Word 2010'da Resim Ekleme Nasıl Yapılır?Word ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Microsoft Word etiketini takip ederek, mevcut içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. Şimdi ise, Word’de resim eklemek nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız. Yani bilgisayarınızdan bir resmi sorunsuz bir şekilde Word dosyanıza eklemeniz mümkündür. Bunun için ise Ekle sekmesinde yer alan Resim butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ardından dilediğiniz resmi seçebilir, mevcut Word dosyanız içerisine kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Word 2010′da Yazının Girintisini Artırmak ve Azaltmak

Word 2010′da Resim Ekleme Nasıl Yapılır?

Word 2010'da Resim Ekleme Nasıl Yapılır?

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