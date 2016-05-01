DC çizgi romanlarından uyarlanan ve yaz ayının merakla beklenen filmlerinden biri olan Wonder Woman‘ın son fragmanı geldi. İlk kadın süper kahraman olarak karşımıza gelen Prenses Diana’nın hayatını izleyeceğimiz filmin yönetmen koltuğunda Patty Jenkins otururken, başrolde ise Gal Gadot yer alıyor ve ona Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya, Connie Nielsen ve Lucy Davis gibi isimler eşlik ediyor. 2 Haziran’da vizyona girecek olan Wonder Woman’ın aksiyon dolu son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.